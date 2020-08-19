Появилась официальная версия гибели 21-летней пермячки

Анастасия. Фото предоставлено родственниками

По официальной информации пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 21-летняя Анастасия, пропавшая 13 августа, совершила суицид.

- По предварительным данным, 21-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 21- летняя Анастасия пропала 13 августа в Микрорайоне Гайва. В этот день она пришла к своей маме, оставила у нее свою 5-месячную дочь и пошла в гости к младшей сестре. Пройти Насте нужно было всего 50 метров. Но выйдя от родителей, до сестры она так и не дошла. Девушку объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры и полицейские.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что смерть Анастасии носит криминальный характер. На ее теле обнаружены множественные следы насильственной смерти. Однако в следственном комитете опровергли эту информацию. Тело молодой пермячки нашли вечером 18 августа недалеко от ее дома.

- В ходе проверки на текущий момент опрошены свидетели случившегося, произведен осмотр места происшествия. Расследовние продолжается, - добавили в СУ СКР по Пермскому краю.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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