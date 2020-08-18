«Найдена. Мертва». В Перми окончены поиски пропавшей 21-летней девушки

Анастасия. Фото предоставлено родственниками

21-летнюю Анастасию нашли погибшей. Об этом "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причины произошедшего пока не уточняются. Однако по информации от источника, смерть носит криминальный характер.

Напомним, 21- летняя Анастасия пропала 13 августа в Микрорайоне Гайва. В этот день она пришла к своей маме, оставила у нее свою 5-месячную дочь и пошла в гости к младшей сестре. Пройти Насте нужно было всего 50 метров. Но выйдя от родителей, до сестры она так и не дошла. Девушку объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры и полицейские

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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