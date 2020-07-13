2020-07-13T09:52:23+03:00
Происшествия

«Пытались откачать». В Перми утонул еще один мужчина

Он купался на Андроновских прудах в Индустриальном районе
Анна Маркова
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ЧП произошло на Андроновских прудах в Индустриальном районе.ЧП произошло на Андроновских прудах в Индустриальном районе.Фото: Василий Вахрин
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В Перми случилось очередное происшествие на водоеме. На этот раз мужчина утонул на Андроновских прудах в районе улицы Архитектора Свиязева в воскресенье, 12 июля.

На берегу отдыхала компания мужчин, выпивали спиртное, один из них пошел купаться и в какой-то момент начал тонуть. Друзья не сразу поняли, что товарищу нужна помощь. Бросились спасать его, смогли вытащить на берег и позвонили на телефон экстренных служб.

Первыми на месте оказались спасатели, они попытались откачать утонувшего, но безрезультатно. Помощь подъехавших медиков уже не понадобилась, мужчина погиб. Ему было 40 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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