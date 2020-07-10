2020-07-10T14:34:07+03:00
Происшествия

«Не успел достроить дом и завести ребенка». В Пермском крае утонул 31-летний мужчина

Сестра погибшего просит всех, кто обнаружит тело ее брата, связаться с ней
Виктор Правдин
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Погибший Сергей. Фото предоставлено сестрой погибшегоПогибший Сергей. Фото предоставлено сестрой погибшего
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В среду, 8 июля, 31-летний житель деревни Кокшарова Кунгурского района отправился с друзьями на речку Сылва на несколько дней отдохнуть в палатках не берегу реки. Около 2 часов ночи Александр решил искупаться.

- Он далеко заплыл, - рассказывает сестра погибшего мужчины Екатерина. - Один из друзей увидел, что Саша начал тонуть, и бросился в реку, но когда доплыл, на поверхности воды моего брата уже не было.

Сестра погибшего просит всех, кто увидит тело ее брата в реке или на берегу, сообщить ей в социальных сетях.

- Саша был замечательным человеком и любимым братом, - рассказывает Екатерина. - Сделал свою карьеру, жил в гражданском браке, хотел завести детей, но, к сожалению, не успел. Очень любил родителей и не успел достроить дом.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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