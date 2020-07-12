«Поиски завершились». В Перми утонул студент из Марокко

12 Июль 2020 2020-07-12T13:09:43+03:00

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Вечером 10 июля чуть выше по течению городского пляжа на правом берегу Камы отдыхала компания молодых людей. Один из них, 23-летний студент из Марокко, решил искупаться. Как сообщили очевидцы, на расстоянии примерно 20 метрв от берега молодой человек нырнул и больше не вынырнул.

Тело погибшего два дня искали водолазы городской службы спасения.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, поиски завершились. Труп марокканца был найден на дне Камы в 25 метрах от берега. Его подняли и доставили на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU