На центральном пляже Перми среди множества отдыхающих утонул 32-летний мужчина

Несчастный случай произошел вечером, 7 июля, на центральном пляже в Перми в Ленинском районе.Компания друзей приехала отдохнуть и искупаться в реке после рабочего дня. Выпивали, 32-летний Юрий купался в Каме, а потом пропал.

- Мы были на берегу, Юра пошел купаться, мы видели его в реке, он нырял и выплывал, за разговорами отвлеклись, на какое-то время, потом стали его высматривать, нигде нет, - рассказывает знакомая Юрия. - Возможно прошло минут 10. - Мы забеспокоились, людей было много и никто ничего не видел, не заметил, что случилось. Мы вызвали спасателей, они приехали минут через 40, но Юру так и не нашли. Он занимается строительными работами, живет с мамой. Семья у него была, но он вроде бы с ними не живет.

Напомним, что в Перми по-прежнему продолжает действовать режим ограничительных мер в связи с пандемией по коронавируса. Официальные пляжи закрыты, находиться на них - нарушать карантинные меры. В Прикамье на этой неделе установилась жаркая погода, горожане устремились на пляжи. Трагических случаев, увы, избежать не удается.

МЧС по Пермскому краю напоминает отдыхающим у воды: каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и не обследованных местах опасно.

На пляжах и в других местах отдыха купающимся на водоемах запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону водохранилищ;

- подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы и берега;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах;

- оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор;

- подавать сигналы ложной тревоги;

- играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах;

- не допускать ныряний и захватов купающихся;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и других, не приспособленных для этого средствах;

- ловить рыбу в местах купания;

- заезжать на территорию отдыха людей на всех видах автотранспорта.

Взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме особое внимание:

- разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем присутствии;

- плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей;

- когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться трагедией. Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в незнакомом месте;

- надувные круги и нарукавники помогают ребенку держаться на воде, но не являются заменой спасательного жилета. Если по правилам техники безопасности необходимо использовать спасательный жилет, например, при катании на лодке, не заменяйте их другими предметами;

- взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь.

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