В Прикамье завершены поиски мужчины, уехавшего в лес на оранжевом велосипеде

11 Июль 2020 2020-07-11T10:23:57+03:00

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Три дня в Прикамье искали 65-летнего Владимира Колесникова из села Черная Краснокамского района, который утром 8 июля он уехал из дома в лес на оранжевом велосипеде «Урал» и не вернулся. Родные написали заявление в полицию. Его днем и ночью искали волонтеры.

И вот радостная новость - как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, поиски Владимира Ивановича завершены. Он найден живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU