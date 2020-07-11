2020-07-11T10:23:57+03:00
Происшествия

В Прикамье завершены поиски мужчины, уехавшего в лес на оранжевом велосипеде

Владимир Колесников найден
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Три дня в Прикамье искали 65-летнего Владимира Колесникова из села Черная Краснокамского района, который утром 8 июля он уехал из дома в лес на оранжевом велосипеде «Урал» и не вернулся. Родные написали заявление в полицию. Его днем и ночью искали волонтеры.

И вот радостная новость - как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, поиски Владимира Ивановича завершены. Он найден живым.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ:

«Спал, укрываясь мхом». 10-летний мальчик рассказал, как четыре дня выживал в прикамской тайге Костя выбрался на дорогу в 40 километрах от родного поселка (подробнее)

Четыре дня в тайге, где бродят дикие звери: На севере Прикамья нашелся 10-летний мальчик

Костю искали десятки волонтеров, а он сам вышел на дорогу (подробнее)

«Следы медведя возле велосипеда». В Пермском крае всю ночь продолжались поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Район поиска значительно увеличили (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае 60 новых заболевших коронавирусом
В Прикамье завершены поиски мужчины, уехавшего в лес на оранжевом велосипеде
«Разбился насмерть». 4-летний мальчик выпал в Перми из окна
В Перми изменилось движение трамваев
«Ушел под воду и не выныривает». В Перми утонул молодой мужчина из Марокко
Хроники коронавируса: в Перми выписали 16 человек
«Помогите найти человека». В Прикамье пропал мужчина, уехавший в лес на оранжевом велосипеде
«Украл, выпил, в тюрьму». В Прикамье обокрали церковную лавку
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как оградить свой организм от инфекций
«Будет четыре остановки». Из центра Перми до Закамска собираются пустить скоростные электрички «Ласточка»
Пермяки, застрявшие на 5 месяцев в Барселоне, просят помочь им вернуться домой
«Это будет самое неприятное событие года». Максим Кис рассказал в соцсети о вариантах объезда закрытого перекрестка в Перми
Депутаты-азотчики поддерживают участников конкурса цветников
В Пермском крае в новые квартиры переехали больше 1000 жителей аварийных домов
В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»
В Перми с крыши девятиэтажного дома упал молодой мужчина
В Пермском крае иномарка сбила 14-летнюю школьницу на мопеде