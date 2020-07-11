В Прикамье завершены поиски мужчины, уехавшего в лес на оранжевом велосипеде
Три дня в Прикамье искали 65-летнего Владимира Колесникова из села Черная Краснокамского района, который утром 8 июля он уехал из дома в лес на оранжевом велосипеде «Урал» и не вернулся. Родные написали заявление в полицию. Его днем и ночью искали волонтеры.
И вот радостная новость - как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, поиски Владимира Ивановича завершены. Он найден живым.
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ИСТОЧНИК KP.RU