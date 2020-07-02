Роспотребнадзор: Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничительных мер

2 Июль 2020 2020-07-02T11:52:20+03:00

Четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений соответствуют второму этапу. Фото: Василий Вахрин

От коронавируса выздоровели почти 70% заболевших

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Пермский край получил одобрение федеральной службы Роспотребнадзора на переход региона ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Обращение в федеральное ведомство было направлено по инициативе главы Прикамья, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Дмитрия Махонина.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора РФ Ирина Брагина направила в адрес пермского управления ответ по вопросу поэтапного снятия ограничительных мер в Пермском крае. - Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, учитывая соответствие основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID-19, критериям, утвержденным методологическими рекомендациями, считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу, - написала Ирина Брагина.

- Четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений соответствуют второму этапу, - сообщает Минздрав Пермского края. - Коэффициент распространения болезни составляет на 1 июля 0,8 (при норме 0,8). Охват тестированием населения составил 166,1 на 100 тыс. населения в день (при норме - не менее 90). Показатель «наличие свободного коечного фонда» составляет 83,9%.

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ИСТОЧНИК KP.RU