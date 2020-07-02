2020-07-02T11:00:33+03:00
Общество

В Пермском крае еще 58 человек заболели коронавирусной инфекцией

Общее число заболевших перевалило за 3800
Анна Маркова
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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 58 человек. Всего по данным на 2 июля COVID-19 был обнаружен у 3801 пермяка.

45 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

Ежесуточный прирост больных составил 1.5%.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 1 июля – 0,8). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 57 заболевших - 25 мужчин, 30 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 15 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет.

У одной пациентки коронавирус был выявлен после смерти.

- У пациентки 81 года посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщает Минздрав ПЕрмского края. - Он и стал причиной смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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