В Пермском крае за сутки выписали еще 74 человека после лечения коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T08:29:33+03:00

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В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса. Их выписали из медучреждений за минувшие сутки. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе 2672 человек.

Под наблюдением специалистов остается 2410 жителей Пермского края. На утро 2 июля общее число заболевших с начала эпидемии 3743 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU