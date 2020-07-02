В Пермском крае за сутки выписали еще 74 человека после лечения коронавируса
В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса. Их выписали из медучреждений за минувшие сутки. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе 2672 человек.
Под наблюдением специалистов остается 2410 жителей Пермского края. На утро 2 июля общее число заболевших с начала эпидемии 3743 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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