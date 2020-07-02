В Краевой больнице Перми выявили пациента с коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T10:19:30+03:00

Отделение реанимации закрыто на обсервацию с 30 июня. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Отделение реанимации теперь закрыто на обсервацию

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В Перми с 30 июня на обсервацию закрыто отделение реанимации в Пермской краевой клинической больнице. У пациента был выявлен COVID-19.

- Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края.

В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 10 контактных пациентов. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Пациенты, котормы будет нужна медицинской помощи по этому профилю, будут направляться в другие медучреждения Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU