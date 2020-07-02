В Краевой больнице Перми выявили пациента с коронавирусом
В Перми с 30 июня на обсервацию закрыто отделение реанимации в Пермской краевой клинической больнице. У пациента был выявлен COVID-19.
- Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края.
В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 10 контактных пациентов. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Пациенты, котормы будет нужна медицинской помощи по этому профилю, будут направляться в другие медучреждения Перми.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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