2020-06-04T16:57:44+03:00
Общество

На поиски пропавшего в Пермской тайге 10-летнего мальчика вылетел вертолет

К месту поиска ребенка стягиваются дополнительные группы добровольцев
Анна Маркова
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На поиски мальчика вылетел частный вертолет.На поиски мальчика вылетел частный вертолет.Фото: архив "КП"
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Поиски 10-летнего Кости Лунегова в Гайнском районе не останавливаются ни на минуту. Одна группа, сменяя другую, прочесывают труднопроходимые леса и болотистую местность. На помощь в поиске ребенка подключился частный вертолет, а также «самолет Пермского лесопожарного центра».

- Это наши помощники, они уже не первый раз подключаются к подобным мероприятиям, помогая нам в поисках с воздуха, - рассказала Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Из Перми в Гайнский район направляются еще несколько групп для поиска мальчика. Подключились местные охотники, лесничие, жители близлежащих районов, которые знакомы с такой местностью.

Напомним, в Гайнском районе развернуты поиски 10-летнего Константина Лунегова. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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