2020-06-03T10:29:08+03:00
Общество

Аэропорт Перми снова отменяет рейсы из-за коронавируса

Пять авиакомпаний приняли решение не лететь в другие регионы
Анна Маркова
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Авиакомпании отменили рейсы на июнь из Перми в другие регионы.Авиакомпании отменили рейсы на июнь из Перми в другие регионы.Фото: Василий Вахрин
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Международный аэропорт «Пермь» сообщил об очередных изменениях в расписании. Связано это с «напряженной эпидемиологической ситуацией». По данным на 3 июня авиакомпания «Red Wings» отменила рейсы:

ИН-805/806 Сочи - Пермь - Сочи 06, 09, 11 июня.

ИН-705/706 Симферополь - Пермь - Симферополь 07 июня

Авиакомпания «Северный ветер» отменила рейсы:

N4-116/115 Симферополь - Пермь - Симферополь 05, 12, 19, 26 июня.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы:

СУ-1394/95 Шереметьево - Пермь - Шереметьево 4 июня

Авиакомпания «Россия» отменила рейсы:

ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург 2, 3, 5 июня

Авиакомпания «ЮТэйр» отменила рейсы:

ЮТ-109/110 Пермь - Уфа - Пермь 10.06.2020 и по средам в рамках летнего расписания;

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы:

СУ-1200/1201 Шереметьево - Пермь - Шереметьево 03.06.2020-04.06.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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