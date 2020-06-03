Аэропорт Перми снова отменяет рейсы из-за коронавируса
Международный аэропорт «Пермь» сообщил об очередных изменениях в расписании. Связано это с «напряженной эпидемиологической ситуацией». По данным на 3 июня авиакомпания «Red Wings» отменила рейсы:
ИН-805/806 Сочи - Пермь - Сочи 06, 09, 11 июня.
ИН-705/706 Симферополь - Пермь - Симферополь 07 июня
Авиакомпания «Северный ветер» отменила рейсы:
N4-116/115 Симферополь - Пермь - Симферополь 05, 12, 19, 26 июня.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы:
СУ-1394/95 Шереметьево - Пермь - Шереметьево 4 июня
Авиакомпания «Россия» отменила рейсы:
ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург 2, 3, 5 июня
Авиакомпания «ЮТэйр» отменила рейсы:
ЮТ-109/110 Пермь - Уфа - Пермь 10.06.2020 и по средам в рамках летнего расписания;
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы:
СУ-1200/1201 Шереметьево - Пермь - Шереметьево 03.06.2020-04.06.2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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