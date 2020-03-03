В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»

Во вторник, 3 марта, в 12:50 экстренно сел самолет компании «S7 airlines» сообщением Новосибирск-Москва. Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, пилоты подали запрос об экстренной посадке в небе над Удмуртией.

В 12:50 судно совершило экстренную посадку в международном аэропорту «Большое Савино».

- Службы аэропорта сработали оперативно. 114 чувствуют себя хорошо, никто из них не пострадал. Сейчас их встречают перронные автобусы, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764244" frameborder="0"></iframe> В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

Также отметили, что причины ЧП будут выясняться в ближайшее время.

Ранне в СМИ появилась информация о том, что самолет заминирован и произошла разгерметизация кабины, но в пресс-службе аэропорта сообщили, что информация не подтвердилась.

Сейчас на месте находятся сотрудники экстренных служб города. На взлетно-посадочной полосе работают сотрудники МЧС, пожарные "скорая помощь".

В министерстве территориальной безопастности прокомментировали ситуацию

- В 12.53 в аэропорту Большое Савино Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс по маршруту Новосибирск-Москва.В настоящее время пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности, - отметили в ведомстве. - после проверки рейс будет продолжен.