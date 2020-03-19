«Подал сигнал тревоги». В Перми экстренно сел самолет «Москва-Пермь»
На борту находилось 64 пассажира
На борту самолета находились 64 пассажира и 5 членов экипажаФото: архив "КП"
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В пермском аэропорту 19 марта в 16:45 экстренно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением «Москва – Пермь». Еще в воздухе пилот подал сигнал тревоги.
В пресс-службе пермского аэропорта сообщили, что судно успешно приземлилось.
- Самолет сел в пермском аэропорту. Сейчас его осматривают сотрудники экстренных служб города, —сообщили в аэропорту. – На борту самолета находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Все находятся в здании аэропорта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми экстренно сел самолет из Дубая. На борту было 180 пассажиров
ИСТОЧНИК KP.RU