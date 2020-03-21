В пермском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета после очередного ложного сообщения о минирование
Это уже третий случай за последнее время
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сообщение об анонимном звонке - о том, что в самолете, летящем из Москвы в Пермь заложено взрывное устройство, поступило около двух часов назад.
Как сообщили в аэропорту «Большое Савино», авиалайнер компании «Аэрофлот» благополучно приземлился, все пассажиры эвакуированы, сообщение о минировании – третье за последнее время - оказалось ложным.
ИСТОЧНИК KP.RU