В Березниках выявили первый случай заражения коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T12:56:11+03:00

192 человека - жителей Березников и 20 человек из Александровского района находятся под наблюдением врачей Фото: архив "КП"

На данный момент уточняется, с кем общалась женщина

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В Березниках зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больную с подтвержденным диагнозом доставили в больницу, в изолированную палату.

В «Краевой больнице им.Вагнера Е.А.» сообщают, что женщина в удовлетворительном состоянии, ей оказывается все медицинская помощь. Врачи устанавливают тех, с кем она могла контактировать в последнее время.

- Положительный результат на коронавирус у пациентки дал только первый тест, который был сделан в Пермской лаборатории. Сейчас мы ожидаем результатов анализов на COVID-19 из федеральных лабораторий, - сообщил Роман Конев, главный врач «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.

По данным на 6 апреля, 192 человека - жителей Березников и 20 человек из Александровского района находятся под наблюдением врачей. В инфекционном отделении местной больницы находятся 4 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU