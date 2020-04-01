2020-04-01T12:55:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменят ли празднование 9 мая 2020 в Перми из-за коронавируса: состоится ли Парад Победы и салют

Вечером 31 марта два пермских СМИ написали об отмене мероприятия
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Подготовка к празднованию 75-летия Победы продолжается. Об этом на заседании правительства Пермского края заявил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Чиновник опроверг информацию об отмене парада Победы, которая появилась вечером 31 марта в двух пермских СМИ.

- Это абсолютная ложь, непрофессиональная работа. В сегодняшней ситуации такие фейковые новости – практически преступление. Ничего не отменяется. Мало того, это компетенция оргкомитета. У нас могут быть отмены каких-то конкурсных процедур в рамках. Часть проектов проходят в онлайн, часть переносится по срокам. Мало того, часть проектов уже реализована. Так что никаких отмен, – сообщил Вячеслав Торчинский.

Таким образом, возможно, праздничные мероприятия пройдут в другом формате, но состоятся. Кроме того, весь 2020 год признан Годом Памяти и Славы, поэтому все мероприятия, связанные с празднованием, будут продолжаться в течение всего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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