2020-03-29T08:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Прикамья готовятся к возвращению из-за границы 155 жителей края

По прилету всех их обследуют и отправят на самоизоляцию
Виктор Правдин
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Если у пермяков возникнут проблемы с вылетом, власти обещают помочьЕсли у пермяков возникнут проблемы с вылетом, власти обещают помочьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности и полицейским на транспорте держать на контроле вопрос возвращения пермяков, находящихся за границей и выехавших по путевкам турфирм, а в случае необходимости – быть готовыми оказать поддержку.

По данным министерства территориальной безопасности, за рубежом находятся 155 жителей Пермского края, много детей. Последние туристы должны вернуться в Москву до 30 марта.

- Сейчас министерство совместно с транспортной полицией идентифицирует пермских туристов, чтобы по их прибытии осуществить все необходимые карантинные мероприятия. В частности, все прибывшие в аэропорт граждане в обязательном порядке пройдут процедуру термометрии и будут направлены на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. На 10-й день после возвращения врачи возьмут у них анализы на коронавирус, - пояснили в пресс-службе правительства Пермского края.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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