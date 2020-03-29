Власти Прикамья готовятся к возвращению из-за границы 155 жителей края
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности и полицейским на транспорте держать на контроле вопрос возвращения пермяков, находящихся за границей и выехавших по путевкам турфирм, а в случае необходимости – быть готовыми оказать поддержку.
По данным министерства территориальной безопасности, за рубежом находятся 155 жителей Пермского края, много детей. Последние туристы должны вернуться в Москву до 30 марта.
- Сейчас министерство совместно с транспортной полицией идентифицирует пермских туристов, чтобы по их прибытии осуществить все необходимые карантинные мероприятия. В частности, все прибывшие в аэропорт граждане в обязательном порядке пройдут процедуру термометрии и будут направлены на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. На 10-й день после возвращения врачи возьмут у них анализы на коронавирус, - пояснили в пресс-службе правительства Пермского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU