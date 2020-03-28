«Штраф до 20 тысяч». В Перми проверяют, закрылись ли кафе и магазины

28 Март 2020 2020-03-28T13:19:36+03:00

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С 28 марта по 5 апреля в Перми должны быть закрыты все рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и торговые центры, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

Оперативный штаб организовал ряд рейдов по проверке, как исполняются условия запрета. Если магазин или кафе продолжит свою работу, его владельцам грозят серьезные штрафы – до 20 тысяч рублей, приостановка деятельности, а в случае заражения граждан - лишение свободы сроком до 5 лет.

- Зафиксированы факты, что несмотря на введение запрета на деятельность точек общепита и розничной торговли – ряд объектов продолжает свою работу, - отметили в штабе.

Жителей просят сообщать о фактах нарушения санитарных норм.

- Если вы столкнулись с организациями, которые продолжают осуществлять свою деятельность, в период угрозы распространения коронавируса, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора, - обращаются к пермякам сотрудники оперативного штаба. - Сообщения можное подать по почте: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 или по телефону: 8(342) 239-35-63.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU