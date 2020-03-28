Коронавирус в Перми, последние новости на 28 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае подтвержден диагноз коронавирус у 10 человек. Все они вернулись из-за границы. 51 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. 3496 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

В Пермском крае с 28 марта введены кардинальные меры.

Временно закрыты все рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, кроме тех, что обслуживают «на вынос» или занимаются доставкой заказов.

С 28 марта по 5 апреля закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

Приостановлена работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и других подобных объектов.

Запрещено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

За невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность:

- физическим лицам - штраф 100-500 рублей;

- ИП - 500-1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- юридическим лицам – 10-20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение.

Роспотребнадзор издал рекомендации для родителей.

- На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.

- Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

- Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.

- К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.

- Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

- Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

- Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

- После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

- Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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