В Перми почти 2521 человек находятся на смоизоляции
В Пермском крае официально подтверждено три случая заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики.
Министерство территориальной безопасности сообщает о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 39 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 2521 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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