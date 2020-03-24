В Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача одной из больниц
Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что симптомы коронавируса нашли у главного врача одной из пермских больниц. Известно, что недавно он вернулся из заграничного отпуска.
"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции
Врача госпитализировали с подозрением на коронавирус.
- В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установлен. Они находятся на карантине. Ситуация под контролем, - сообщили в ведомстве.
На данный момент в Пермском крае официально подтверждено три случая коронавируса. под наблюдением врачей сейчас находятся 32 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 1916 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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