2020-03-24T13:59:07+03:00
Происшествия

В Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача одной из больниц

Он недавно вернулся из отпуска
Лилия Абибулаева
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Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установленСписок лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установленФото: Василий Вахрин
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Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что симптомы коронавируса нашли у главного врача одной из пермских больниц. Известно, что недавно он вернулся из заграничного отпуска.

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Врача госпитализировали с подозрением на коронавирус.

- В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установлен. Они находятся на карантине. Ситуация под контролем, - сообщили в ведомстве.

На данный момент в Пермском крае официально подтверждено три случая коронавируса. под наблюдением врачей сейчас находятся 32 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 1916 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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