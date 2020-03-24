«Самолет заминирован». В Перми из-за анонимного сообщения о бомбе экстренно сел самолет из Москвы

24 Март 2020 2020-03-24T09:04:14+03:00

Всех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На борту находилось 46 человек

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Очередное сообщение о минировании самолет «Москва -Пермь» поступило вечером 23 марта. Неизвестные сообщили, что на борту «СуперДЖЕТ-100» находится бомба.

В 18:19 самолет успешно приземлился в пермском аэропорту. Туда прибыли сотрудники экстренных служб города. Всех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала и приступили к осмотру судна.

На борту находилось 46 человек, среди которых 41 пассажир и 5 членов экипажа.

В ходе осмотра было установлено, что взрывного устройства на борту не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU