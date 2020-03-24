«Самолет заминирован». В Перми из-за анонимного сообщения о бомбе экстренно сел самолет из Москвы
Очередное сообщение о минировании самолет «Москва -Пермь» поступило вечером 23 марта. Неизвестные сообщили, что на борту «СуперДЖЕТ-100» находится бомба.
В 18:19 самолет успешно приземлился в пермском аэропорту. Туда прибыли сотрудники экстренных служб города. Всех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала и приступили к осмотру судна.
На борту находилось 46 человек, среди которых 41 пассажир и 5 членов экипажа.
В ходе осмотра было установлено, что взрывного устройства на борту не обнаружено.
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ИСТОЧНИК KP.RU