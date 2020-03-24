2020-03-24T09:04:14+03:00
Происшествия

«Самолет заминирован». В Перми из-за анонимного сообщения о бомбе экстренно сел самолет из Москвы

На борту находилось 46 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Всех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзалаВсех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзалаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Очередное сообщение о минировании самолет «Москва -Пермь» поступило вечером 23 марта. Неизвестные сообщили, что на борту «СуперДЖЕТ-100» находится бомба.

В 18:19 самолет успешно приземлился в пермском аэропорту. Туда прибыли сотрудники экстренных служб города. Всех пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала и приступили к осмотру судна.

На борту находилось 46 человек, среди которых 41 пассажир и 5 членов экипажа.

В ходе осмотра было установлено, что взрывного устройства на борту не обнаружено.

Читайте также:

«Подал сигнал тревоги». В Перми экстренно сел самолет «Москва-Пермь» (Подробнее...)

В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва»

На борту было 114 человек (Подробнее...)

В пермском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета после очередного ложного сообщения о минирование

Это уже третий случай за последнее время (Подробнее ....)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермская администрация выставила на торги еще несколько городских маршрутов
В Прикамье молодой человек напал на 10-летнего школьника
В Перми в апреле начнется капитальный ремонт улицы Краснополянской
В Пермском крае проверили радиационный фон
«На меня «накашляли» в супермаркете». Могут ли пермяки пройти обследование на коронавирус, если они не выезжали за границу
В Перми почти 2000 человек находятся на домашнем карантине
Администрация Кунгура: Вернувшийся из-за границы мэр работает на удаленном доступе
В Перми изъяли контрафактные игрушки на 200 тысяч рублей
«Самолет заминирован». В Перми из-за анонимного сообщения о бомбе экстренно сел самолет из Москвы
В одной из библиотек Прикамья установили компьютеры с доступом к запрещенной для детей информации
В Прикамье проверят систему оповещения
Частные бассейны Перми закроются на карантин
«Заталкивал собачью кость в рот». Пермяка осудили за истязание матери
В Прикамье закончились поиски 31-летней женщины
«Три чаши бассейнов и самый большой фитнес-центр». В Перми завершается строительство нового корпуса «Олимпии»
«Спортплощадка, канатный игровой комплекс, огород». В Прикамье впервые появится Центр социальной реабилитации для детей и подростков
В Москве пожилых людей отправили на обязательный домашний карантин
Врач-инфекционист заразила 11 человек коронавирусом
Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
Через 1,5-2 недели в Перми может наступить пик заболеваемости коронавирусом
Чистота воздуха - под жестким контролем
В Прикамье спасатели помогли мужчине, которого оторвало на льдине