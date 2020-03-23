Врач-инфекционист заразила 11 человек коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T17:00:06+03:00

Врач продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирина Санникова в начале марта съездила на отдых в Испанию. В это время там уже вовсю бушевал коронавирус, о чем главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края не могла не знать.

Но Санникова отправилась в Испанию, не сообщив об этом ни руководству вуза, ни коллегам по министерству. А 9 марта, когда она вернулась домой, также не проинформировала руководство о своей поездке. Ирина Санникова продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Через несколько дней, 17 марта, из-за ухудшения состояния Санникову доставили в больницу. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Как оказалось, за 7 дней Санникова успела пообщаться почти с тысячей человек. У 11 из них - положительные тесты на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе СКР России, против врача Ирины Санниковой, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело по статьям: «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Тем временем, главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов сообщил, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, и хотя дышит она уже без помощи ИВЛ, иногда использует кислородную маску:

- Температурит, но не сильно: 37,3 - 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписки пока не ведем, - рассказывает Александр Боблов о самочувствии ведущего инфекциониста края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 23 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 23 марта 2020 года: у трех пациентов официально подтвержден опасный диагноз [аудио] (подробнее…)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение

Как решается проблема с поставками масок в период режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса [аудио] (Подробнее...)

В Перми зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией

Под наблюдением медиков находится около 700 человек (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU