2020-03-23T17:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-инфекционист заразила 11 человек коронавирусом

В отношении Ирины Санниковой возбудили уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Врач продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомстваВрач продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирина Санникова в начале марта съездила на отдых в Испанию. В это время там уже вовсю бушевал коронавирус, о чем главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края не могла не знать.

Но Санникова отправилась в Испанию, не сообщив об этом ни руководству вуза, ни коллегам по министерству. А 9 марта, когда она вернулась домой, также не проинформировала руководство о своей поездке. Ирина Санникова продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Через несколько дней, 17 марта, из-за ухудшения состояния Санникову доставили в больницу. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Как оказалось, за 7 дней Санникова успела пообщаться почти с тысячей человек. У 11 из них - положительные тесты на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе СКР России, против врача Ирины Санниковой, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело по статьям: «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Тем временем, главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов сообщил, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, и хотя дышит она уже без помощи ИВЛ, иногда использует кислородную маску:

- Температурит, но не сильно: 37,3 - 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписки пока не ведем, - рассказывает Александр Боблов о самочувствии ведущего инфекциониста края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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