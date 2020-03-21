В Прикамье у 31 изолированного больного ОРВИ взяты пробы на коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T17:18:19+03:00

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Как сообщили в краевом штабе по противодействию коронавирусной инфекции, число тех, кто находится в больницах с симптомами ОРВИ и у кого взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции, за сутки увеличилось на 5 пациентов.

- По состоянию на 21 марта в Пермском крае по-прежнему 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили в краевом минздраве. - За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания. 31 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. По официальным данным, 505 человек изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача - без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по состоянию на 21 марта, за последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. Прикамья среди них нет.

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Санврачи напоминают, что лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны быть на карантине по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы Российской Федерации. Листок нетрудоспособности они могут получить без посещения медицинских учреждений, в любое время суток позвонив на телефон горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края 8 (342) 258-07-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU