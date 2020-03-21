Коронавирус в Перми, последние новости на 21 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 21 марта 2020 года: диагноз коронавирус официально подтвержден у трех человек, под наблюдением медиков по-прежнему находятся 697 человек.

За последние сутки в России было зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 регионах, но жителей Пермского края среди них нет. Больше всего заразившихся в Москве – 33 человека, а также в Республике Саха (Якутия) – 6 случаев.

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В Прикамье первые случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики. 12 марта обратился в поликлинику, у него были взяты мазки и в тот же день он самоизолировался на дому. 16 марта его госпитализировали в боксированную палату инфекционной больницы.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что у всех, с кем контактировал третий зараженный, взяли анализы.

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- Все результаты отрицательные, - проинформировала министр. – Все, кто мог быть в потенциальном контакте с зараженным, находятся под активным наблюдением врачей. За всеми пассажирами самолета, на котором мужчина прибыл в Пермь, наблюдают сотрудники Роспотребнадзора. Состояние двух первых госпитализированных удовлетворительное. У прилетевшей из Швейцарии пациентки остаются легкие признаки респираторного заболевания в виде кашля.

Вот что еще известно о последних новостях по коронавирусу в Перми на 21 марта 2020 года на эту минуту:

906 человек находятся под наблюдением, из них 25 человек в условиях стационара инфекционных отделений, 448 человек изолирован на дому, у 433 человек взяты анализы на коронавирус, они находятся под активным медицинским наблюдением.

В инфекционных отделениях края на всякий случай подготовлено 900 мест для пациентов. Как сообщили на оперативном штабе, дополнительно могут быть перепрофилированы еще 3,5 тысячи мест в стационарах.

Также 20 марта было принято решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек.

В Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса объяснили, что приостановка проведения мероприятий не относится к производственному процессу и транспортировке людей. Также запрет не распространяется на посещение МФЦ, банков, торговых центров, поскольку в указанных местах организованы особые меры дезинфекции помещений.

Кафе, бары, рестораны, парки отдыха, клубы, батут-центры, дома культуры должны контролировать, чтобы число гостей не превышало 50 человек. Персонал при этом не учитывается: работодатели и так обязаны не допускать на работу сотрудников, прибывших из-за рубежа или находящихся на карантине.

В городском департаменте транспорта Перми сообщили о возможном сокращении числа автобусов на маршрутах. Так, на расписание выходного дня по будням переходит маршрут №41, автобусы которого следуют до комплекса ПНИПУ за Камой.

Работает телефон горячей линии Минздрава: (342) 258-07-87.

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