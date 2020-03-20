2020-03-20T15:53:21+03:00
Происшествия

Коту Барсику, который пострадал при взрыве газа в Перми, ищут нового хозяина

Неравнодушные прохожие отнесли его в ветклинику
Анна МАЛЫШЕВА
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У Барсика врачи не нашли серьезных поврежденийУ Барсика врачи не нашли серьезных поврежденийФото: Анна МАЛЫШЕВА
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После взрыва газа в Перми, в доме на улице Чернышевского, 3, из пострадавшего подъезда пожарные вынесли двух котов. Животные пострадали при взрыве, надышались дымом и обгорели. У одного кота хозяева нашлись, а вот второй долго сидел у подъезда. Скорее всего, говорят жители дома, это питомец погибшей хозяйки квартиры, где произошел взрыв. Неравнодушные прохожие подобрали его и отнесли в ветклинику «Клык».

- Серьезных повреждений у животного мы пока не обнаружили, у него опалена шерсть и усы, - рассказали нам ветеринары. - Пока Барсик, нам сказали, что его так зовут, будет находиться у нас. Если родственники хозяев квартиры его не заберут, будем искать ему новый дом.

Если вы хотите забрать животное себе, позвоните по телефону 270-02-18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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