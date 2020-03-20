2020-03-20T13:22:55+03:00
Происшествия

В полиции прокомментировали хлопок газа в пермской многоэтажке

ЧП произошло в Свердловском районе
Лилия Абибулаева
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В результате ЧП погибла женщинаВ результате ЧП погибла женщинаФото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми днем 20 марта в доме на улице Чернышевского произошел взрыв газа в квартире на 4 этаже. В результате ЧП погибла женщина – хозяйка квартиры, 4 человека пострадали.

В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали ситуацию

- Сегодня около 12.30 час. из ЕДДС в полицию поступило сообщение о хлопке бытового газа в одной из квартир дома по Чернышевского. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в ведомстве. - Предварительно установлено, что в результате происшествия погиб один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и все экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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