«Принято тяжелое решение». Пермский ТЮЗ из-за коронавируса объявил о закрытии

18 Март 2020 2020-03-18T11:18:00+03:00

Театр будет закрыт до 15 апреля Фото: Василий Вахрин

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В Перми введен режим повышенной готовности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Закрываются вузы, школу уходят на досрочные каникулы, отменяются спортивные и культурные мероприятия.

В среду, 18 марта, о закрытии из-за коронавируса объявил пермский Театр Юного зрителя.

- Принято тяжелое, но важное для всех нас решение - приостановить прокат спектаклей репертуара театра до 15 апреля в связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в театре.

Билеты на спектакли с 18 марта по 15 апреля можно сдать. Если они были куплены онлайн, сдать можно на сайте театра. Если покупались в кассах, то возврат принимается только в кассе. Билеты, приобретенные у уполномоченных агентов театра, необходимо вернуть непосредственно через уполномоченных.

Телефоны уполномоченных:

- Свердловский район

Бакшина Светлана Николаевна

тел. 8-902 64 45 833

- Ленинский, Дзержинский районы

Бакшина Юлия Владимировна

тел. 8-902 63 203 01

-Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы

Березина Наталья Анатольевна

тел. 8-908 24 074 66

- Индустриальный и Дзержинский районы

Кряжевских Наталья Ивановна

тел. 8-908 24 14 504

Кировский район по заявкам одному из уполномоченных

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ИСТОЧНИК KP.RU