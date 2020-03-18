«Принято тяжелое решение». Пермский ТЮЗ из-за коронавируса объявил о закрытии
В Перми введен режим повышенной готовности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Закрываются вузы, школу уходят на досрочные каникулы, отменяются спортивные и культурные мероприятия.
В среду, 18 марта, о закрытии из-за коронавируса объявил пермский Театр Юного зрителя.
- Принято тяжелое, но важное для всех нас решение - приостановить прокат спектаклей репертуара театра до 15 апреля в связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в театре.
Билеты на спектакли с 18 марта по 15 апреля можно сдать. Если они были куплены онлайн, сдать можно на сайте театра. Если покупались в кассах, то возврат принимается только в кассе. Билеты, приобретенные у уполномоченных агентов театра, необходимо вернуть непосредственно через уполномоченных.
Телефоны уполномоченных:
- Свердловский район
Бакшина Светлана Николаевна
тел. 8-902 64 45 833
- Ленинский, Дзержинский районы
Бакшина Юлия Владимировна
тел. 8-902 63 203 01
-Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы
Березина Наталья Анатольевна
тел. 8-908 24 074 66
- Индустриальный и Дзержинский районы
Кряжевских Наталья Ивановна
тел. 8-908 24 14 504
Кировский район по заявкам одному из уполномоченных
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ИСТОЧНИК KP.RU