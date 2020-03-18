В Прикамье осудят мужчину, который выпустил на линию неисправный автобус, в котором погиб школьник
В Пермском крае перед судом предстанет 67-летний житель Краснокамска. Мужчину обвиняют в выпуске на линию неисправного автобуса.
По версии следствия, 20 февраля 2018 года мужчина, работая контролером, проверял автобусы перед выходом на маршрут. Он допустил к использованию автобус « SCANIA», у которого вместо заднего стекла стоял фрагмент полимерного материала.
В результате ДТП из-за пластика малолетний пассажир, который ехал в этом автобусе на учебу, погиб.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пострадавший в ДТП с двумя автобусами пермский студент: «Я свалился на пол, на меня упал кто-то еще». Следственный комитет возбудил уголовное дело, руководителей фирм-перевозчиков допрашивают (подробнее)
Смертельное ДТП с двумя автобусами в Перми: 12-летний Максим каждое утро садился на последнее место у окна. Туда и пришелся удар при столкновении (подробнее)
«Я не хочу видеть палача моего сына». В Перми судят водителя автобуса, по вине которого погиб 11-летний кадет (подробнее)
«Погибшему кадету было всего 11 лет» Водитель, устроивший в Перми смертельное ДТП с автобусом, четыре года проведет в колонии. Родственникам погибшего мальчика выплатят компенсацию в 2 миллиона рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU