В Прикамье осудят мужчину, который выпустил на линию неисправный автобус, в котором погиб школьник

18 Март 2020 2020-03-18T06:31:42+03:00

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд Фоо: СУ СКР по Пермскому краю

Обвиняемый допустил к эксплуатации автобус с пластиковым стеклом

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В Пермском крае перед судом предстанет 67-летний житель Краснокамска. Мужчину обвиняют в выпуске на линию неисправного автобуса.

По версии следствия, 20 февраля 2018 года мужчина, работая контролером, проверял автобусы перед выходом на маршрут. Он допустил к использованию автобус « SCANIA», у которого вместо заднего стекла стоял фрагмент полимерного материала.

В результате ДТП из-за пластика малолетний пассажир, который ехал в этом автобусе на учебу, погиб.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU