«Погибшему кадету было всего 11 лет» Водитель, устроивший в Перми смертельное ДТП с автобусом, четыре года проведет в колонии
Водителю автобуса № 1, который в феврале 2018 года устроил смертельное ДТП, дали реальный срок.
Напомним, авария произошла 20 февраля. В районе кольца на Макаренко 53-летний водитель Рамиль Тайсин превысил скорость и вылетел на «встречку», где столкнулся с автобусом маршрута № 68. В результате аварии пять человек пострадали, один - погиб. Им оказался 11-летний кадет Матвей. В то утро он, как обычно, сел в 68 автобус на заднее сидение и задремал. Удар пришелся как раз туда, где сидел мальчик.
В отношении Рамиля Тайсина возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он свою вину признал.
- Год прошел, а я так и не смирилась со смертью сына, - плакала на суде мама Матвея Ирина. - Он был моей единственной радостью, мы были с ним очень близки. Я растила его без мужа, хотела, чтобы Матвей стал кадетом. Чтобы характер мужской проявился. И сынок без уговоров согласился, учился хорошо.
Матвей мечтал стать офицером. Фото из семейного архива
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, суд приговорил водителя к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года 6 мес.
- Работодатель обвиняемого обязан возместить потерпевшим материальный и моральный вред в размере 2 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.
Кстати, по факту аварии было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его предъявили женщине-водителю автобуса 68. Выяснилось, что она вывела в рейс неисправный автобус.
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ИСТОЧНИК KP.RU