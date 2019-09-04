2019-09-04T09:00:17+03:00
Происшествия

В Перми оправдали водителя, в автобусе которой погиб 11-летний кадет

Ее обвиняли в том, что смертельную травму мальчик получил из-за нестандартного пластикового стекла в салоне
Андрей МАТЛИН
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Мальчик мечтал стать кадетом. Фото из семейного архиваМальчик мечтал стать кадетом. Фото из семейного архива
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В Мотовилихинском суде Перми зачитали приговор Светлане Филипповой - водителю автобуса 68-го маршрута. 20 февраля прошлого года в автобусе погиб 11-летний ребенок.

Ранним утром он ехал в кадетскую школу. На пересечении улиц Макаренко и Тургенева, на кольцевой развязке, в их автобус врезался другой маршрутный автобус 1-го маршрута, который ехал пустым. Удар пришелся как раз туда, где сидел кадет. Пластиковое оконное стекло, установленное вместо штатного закаленного, не рассыпалось на мелкие осколки, а нанесло ребенку смертельную травму.

Эксперты выяснили, что смертельное ДТП произошло по вине водителя "однерки". Его уже приговорили к 4 годам колонии-поселения. Но уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства завели и на женщину-водителя автобуса, в котором погиб мальчик.

По мнению следствия, она была виновата в том, что выехала на линию, зная о том, что транспортное средство - в неисправном состоянии, что в нем стоит нештатное стекло.

Светлане Филипповой грозило до 5 лет лишения свободы. Но судья Истомин вынес оправдательный приговор.

- Суд признает обвиняемую невиновной, - заявил он. - В ее должностную инструкцию не входила проверка остекления в автобусе. Кроме того, автобус прошел предрейсовый контроль и был выпущен на линию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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