2019-02-19T15:02:01+03:00
Происшествия

«Я не хочу видеть палача моего сына»

В Перми судят водителя автобуса, по вине которого погиб 11-летний кадет
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Матвей мечтал стать настоящим офицером. Фото из семейного архиваМатвей мечтал стать настоящим офицером. Фото из семейного архива
Изменить размер текста:

- Год прошел, как погиб мой Матвей, а я до сих пор этого не осознала, - плачет Ирина Кононова, которая в страшном ДТП потеряла 11-летнего сына. - Смотрю на себя как будто со стороны - занимаюсь делами, хожу на кладбище. И не знаю, жива я или нет?

Авария, в которой погиб пятиклассник пермского кадетского корпуса имени Суворова, случилась 20 февраля 2018 года. В то утро Матвей, как обычно, чмокнул маму в щеку и помчался к автобусной остановке. Семья мальчика живет на Садовом, и до школы ему нужно было ехать минут 40.

На улице было еще темно, шел снег, на дорогах - заносы. В районе дорожного кольца улиц Макаренко, Тургенева и Уинской водитель автобуса №1 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 68-го маршрута, в котором ехал на учебу кадет.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как раз туда, где на сидении дремал Матвей. Он умер мгновенно.

Еще пять пассажиров 68-го автобуса отделались легкими ушибами и царапинами.

«Единичка» ехала пустой, за рулем - 53-летний водитель Рамиль Тайсин.

Виновник ДТП прятал лицо от камер журналистов Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Виновник ДТП прятал лицо от камер журналистовФото: Вероника РАНГУЛОВА

Вчера над водителем, устроившим смертельное ДТП, начался судебный процесс. По статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Тайсину грозит до пяти лет лишения свободы.

На заседание пришли мама и сестра погибшего мальчика.

- Куда мне сесть, чтобы не видеть палача моего сына, - все время плакала Ирина, отводя взгляд от обвиняемого. - Он даже не попытался с нами связаться, хотя бы извиниться…

От интервью Тайсин отказался и все время закрывался листочком от журналистов.

- После этой аварии я уволился и с тех пор не работаю, - сказал он на суде и кратко добавил: - Вину свою я признаю.

Мама погибшего требует с виновного в смерти ее ребенка 15 миллионов компенсации морального вреда.

- Водитель проявил преступное легкомыслие, в условиях снегопада и уличного освещения двигался со скоростью не менее 54 километров в час, - зачитывала гособвинитель Наталья Аверьянова.

Разрешенная скорость - до 40 км.

Мама Матвея не смогла слушать подробности смерти своего сына и вышла из зала суда.

- Знаете, я ведь его поздно родила, в 40 лет, - снова плакала в коридоре женщина. - Слабенький был, болел, а потом как будто воспрял. Сам научился читать, писать. Мой муж умер, и мне очень хотелось, чтобы сыновья были кадетами. Чтобы характер мужской у них проявился. Матвей, помню, сказал: «Раз ты хочешь, я будут кадетом». Мы с ним были очень близки, как будто одно целое. Учителя его хвалили, а я - очень гордилась. Теперь не знаю, как жить дальше. Авария случилась почти рядом с нашим домом. Чтобы не сойти с ума, я решила уехать из Перми в другой город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Провели в лесу почти всю ночь». Спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе
Пьяный пермяк укусил полицейского
В Прикамье орудовала банда подростков, грабивших дома и квартиры
В Перми усилят конструкции дома по улице Революции, 3/1
«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет
Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши
Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись
В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой
В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку
В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России
«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем
Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе
Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега
«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши
Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком
«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад
21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней
Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре
В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства
Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь