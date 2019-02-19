«Я не хочу видеть палача моего сына»

- Год прошел, как погиб мой Матвей, а я до сих пор этого не осознала, - плачет Ирина Кононова, которая в страшном ДТП потеряла 11-летнего сына. - Смотрю на себя как будто со стороны - занимаюсь делами, хожу на кладбище. И не знаю, жива я или нет?

Авария, в которой погиб пятиклассник пермского кадетского корпуса имени Суворова, случилась 20 февраля 2018 года. В то утро Матвей, как обычно, чмокнул маму в щеку и помчался к автобусной остановке. Семья мальчика живет на Садовом, и до школы ему нужно было ехать минут 40.

На улице было еще темно, шел снег, на дорогах - заносы. В районе дорожного кольца улиц Макаренко, Тургенева и Уинской водитель автобуса №1 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 68-го маршрута, в котором ехал на учебу кадет.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как раз туда, где на сидении дремал Матвей. Он умер мгновенно.

Еще пять пассажиров 68-го автобуса отделались легкими ушибами и царапинами.

«Единичка» ехала пустой, за рулем - 53-летний водитель Рамиль Тайсин.

Виновник ДТП прятал лицо от камер журналистовФото: Вероника РАНГУЛОВА

Вчера над водителем, устроившим смертельное ДТП, начался судебный процесс. По статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Тайсину грозит до пяти лет лишения свободы.

На заседание пришли мама и сестра погибшего мальчика.

- Куда мне сесть, чтобы не видеть палача моего сына, - все время плакала Ирина, отводя взгляд от обвиняемого. - Он даже не попытался с нами связаться, хотя бы извиниться…

От интервью Тайсин отказался и все время закрывался листочком от журналистов.

- После этой аварии я уволился и с тех пор не работаю, - сказал он на суде и кратко добавил: - Вину свою я признаю.

Мама погибшего требует с виновного в смерти ее ребенка 15 миллионов компенсации морального вреда.

- Водитель проявил преступное легкомыслие, в условиях снегопада и уличного освещения двигался со скоростью не менее 54 километров в час, - зачитывала гособвинитель Наталья Аверьянова.

Разрешенная скорость - до 40 км.

Мама Матвея не смогла слушать подробности смерти своего сына и вышла из зала суда.

- Знаете, я ведь его поздно родила, в 40 лет, - снова плакала в коридоре женщина. - Слабенький был, болел, а потом как будто воспрял. Сам научился читать, писать. Мой муж умер, и мне очень хотелось, чтобы сыновья были кадетами. Чтобы характер мужской у них проявился. Матвей, помню, сказал: «Раз ты хочешь, я будут кадетом». Мы с ним были очень близки, как будто одно целое. Учителя его хвалили, а я - очень гордилась. Теперь не знаю, как жить дальше. Авария случилась почти рядом с нашим домом. Чтобы не сойти с ума, я решила уехать из Перми в другой город.