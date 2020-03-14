2020-03-14T16:40:02+03:00
Общество

«Решать будут родители». В Пермском крае из-за коронавируса школы могут начать учить детей дистанционно

Мамы и папы должны сами определиться, отпускать ребенка на уроки или он будет учиться дома
Алена ОВЧИННИКОВА
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У всех школьников в Пермском крае есть возможность дистанционного обучения.У всех школьников в Пермском крае есть возможность дистанционного обучения.Фото: Олег УКЛАДОВ
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14 марта Министерство просвещения России рекомендовало регионам перейти из-за коронавируса на дистанционное обучение. В Пермском крае этот вопрос отдается на откуп самим родителям.

- В понедельник, 16 марта, в школы будут направлены рекомендации, в соответствии с которыми будет возможен перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения, - сообщили «Комсомольской правде - Пермь» в пресс-службе пермского краевого министерства образования. - Каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение непосредственно в школе или же перевести ребенка на дистанционную форму обучения. Все школы края имеют возможность выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.

В понедельник также будет принято решение относительно учреждений среднего профессионального образования. В принципе всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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