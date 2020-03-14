Фармацевты рассказали, почему в пермских аптеках нет медицинских масок

14 Март 2020 2020-03-14T14:31:37+03:00

По словам продавцов аптек, средств защиты не будет до апреля

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После многократных жалоб пермяков на отсутствие медицинских масок в аптеках города журналист «Мой город — Пермь» посетил несколько аптек в центре и в Закамске, но масок также не нашел. По словам фармацевтов, маски продолжают поступать в аптеки, но их скупают за считанные часы: уже к вечеру не остается ни одной. В соцсетях пермяки сообщают, что фармацевты просят не ждать горожан масок вплоть до апреля.

- Мы проверили приложения и сайты нескольких сетевых аптек, чтобы попытаться заказать маску онлайн, но везде указано, что товара в наличии нет, - сообщает издание.

Отметим, Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, сообщает Минздрав России. Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба. Звонок на номер 8 (800) 550-99-03 бесплатный для жителей любого региона России.

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ИСТОЧНИК KP.RU