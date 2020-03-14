Прокуратура: проверка в пермском лицее № 9 выявила нарушения Закона об образовании

14 Март 2020 2020-03-14T08:11:39+03:00

Прокуратура: 112 родителей были вынуждены купить своим детям учебники и подарить их пермскому лицею № 9. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

112 родителей были вынуждены купить своим детям учебники и подарить их школе

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В пермском лицее № 9 завершилась прокурорская проверка. После громкого скандала с поборами сотрудники прокуратуры выясняли, как образовательном учреждении исполнялось законодательство об образовании.

- Было установлено, что в программно-методическое обеспечение образовательной организации включен учебник по математике для 3 классов под редакцией Петерсен Л.Г., - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Однако на начало учебного года библиотека МАОУ «Лицей №9» содержала всего 30 таких учебников. Остальные 112 учебников приобретены за счет третьих лиц - родителей или законных представителей учащихся.

В дальнейшем все купленные за родительский счет учебники были переданы лицею по договорам дарения. По мнению прокуратуры, это нарушает права детей на бесплатное образование.

По итогам проверки прокурор Мотовилихинского района внес в адрес начальника Департамента образования администрации Перми представление, которое находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU