«Честь мундира и статусность – не главное». Городские власти прокомментировали ситуацию в пермском лицее №9

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:33:20+03:00

В проблеме с травлей третьеклассника будет разбираться вице-мэр Перми Людмила Гаджиева

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- Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему профильному заместителю Людмиле Гаджиевой взять разрешение конфликтной ситуации в лицее № 9 под личный контроль, сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. - Сейчас самое главное – это психологическое состояние ребенка, а не отстаивание чести мундира и статусности образовательного учреждения.

Напомним, мы писали про пермяка Сергея Медведева, который устроил одиночный пикет возле Кремля. Мужчина заявил, что руководство лицея №9, где учится его сын, незаконно собирает с родителей деньги на приобретение учебников по математике и линолеум. А после того, как Медведев отказался сдавать эти деньги, считая поборы незаконными, администрация школы, по его словам, стала настраивать других учеников против его сына, а учителя - занижать оценки.

Городская комиссия по делам несовершеннолетних провела проверку всех сообщений о травле мальчика.

- Цель проверки - оценка сложившейся ситуации с точки зрения защиты права ребенка на уважение его достоинства и установление возможных фактов буллинга ребенка со стороны педагогов и сверстников, а также действий педагогических работников на предмет соблюдения действующего законодательства в сфере профилактики неблагополучия и защиты прав детей, - отметили в мэрии.

В городской комиссии по делам несовершеннолетних планируется организовать встречу с отцом мальчика.

- Рассматривается возможность направления ребенка на период острого конфликта в санаторий по профильному назначению, где мальчик сможет продолжить обучению и снять тревожную ситуацию, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU