«Школа скверная, папа – ненормальный». Скандал с поборами в пермском лицее обсудили на ток-шоу

Ситуацию в Пермском лицее № 9, в котором отец третьеклассника Сергей Медведев пожаловался на поборы, а потом буллинг, обсудили в программе «Мужское и Женское» на Первом канале.

Поборы начались еще до поступления

Еще неделю назад папа третьеклассника стоял с плакатом возле Кремля, а 2 марта сидел в студии программы вместе с женой и дочерью, которая в 2015 году закончила этот же лицей.

- Мы решили открыто сказать о поборах и бороться с ними и сейчас моя жизнь стала, как в аду: я не сплю и не знаю, как наша семья будет существовать дальше, но мне нужно время, чтобы писать жалобы, - заявил он. – Мы находимся в вакууме, боимся посещать школу, у моего сына пошли одни двойки. Ему была нарисована академическая задолженность, чтобы выдавить нас из лицея. Надо решать эту проблему как можно быстрей.

Мужчина рассказал, что все началось еще до поступления сына в 1 класс. Когда он пришел подавать документы, ему объяснили, что мест в лицее уже не осталось и намекнули, что для тех, кто входит в попечительский совет и помогает лицею материально, место найдется. Сергей пошел жаловаться в департамент образования и через несколько минут после выхода оттуда, ему перезвонили из лицея и сообщили, что его сын зачислен.

В 1 классе их снова попросили сдать деньги на учебники – 1800 рублей, потом на линолеум 1000 рублей. Но полностью отказались участвовать в поборах Медведевы только в этом учебном году.

Пока папа борется, ребенок не учится

Однако и родители в классе и руководство лицея считает, что отец третьеклассника попросту терроризирует их учебное заведение.

- Классный руководитель разъяснила на собрании, что то учебное пособие, по которому класс занимается, еще не поступило, что в классе они работают по распечаткам, а дома могут заниматься по электронной версии или приобрести учебник, - объяснила директор Лицея № 9 Ирина Горбунова. – И мы сейчас живем одними проверками: прокуратура, следственный комитет, департамент образования.

Потом на экране показали дневник мальчика, где были двойки, небрежный почерк и порванные страницы.

- Я хочу понять, ваш сын заслуженно получает эти двойки? – спросил ведущий Александр Гордон. - Вы исправили задолженность по английскому языку?

- Нет, эту задолженность нам нарисовали, чтобы выдавить нас из лицея, - сказал папа.

- Получается, ребенок – это ваш инструмент, с помощью которого вы ведете войну со школьной системой. Если вы делаете это ради ребенка, то вы выбрали очень скверный путь, потому что все время, пока вы воюете, ребенок не учится.

- Я здесь вижу только один вариант: предложить семейное обучение, - сказала Ирина Горбунова. - Школа выплатит родителям около 30 тысяч в год, а они наймут педагога.

Конфликт в студии

Родители третьего класса, где учится сын Сергея, удалили мужчину из родительского чата. Там тоже шла настоящая война, и нередко появлялись следующие записи: «Опять пол урока стояли из-за Максима. Ведет себя грубо, срывает уроки, дерется с девочками, матерится в адрес учителя. Переводите своего ребенка в другой класс или школу».

- Это нормально, что вам так пишут родители? – спросила Юлия Барановская и конфликт начался прямо в студии между ведущими и героем программы.

- Это пишут люди, которые съезжают с нормальных в сторону, все эти слова выхвачены из контекста, - ответил Сергей.

- Все вокруг съезжают, а вы на месте стоите, да?

- Да вы что сейчас в студии делаете? Вы меня готовы довести! – вскочил пермяк.

- Да валите вы отсюда к чертовой матери! – вскричал Гордон.

- Надо себя держать в руках! – успокаивал его Сергей Медведев.

- Не могу я себя держать в руках! – закричал ведущий.

Затем в студию пригласили еще двух мам, детей которых начали обижать после того, как они отказалась сдавать деньги.

В итоге сам лицей, где все это происходило, ведущий назвал скверным, а папу третьеклассника - страдающим паранойей.

- Школа, конечно, накосячила, но реакцию на то, что делается в школе, я считаю чрезмерной, неадекватной и вредящей вашему ребенку, - обратился Александр Гордон к герою программы.

- В эту школу мы больше не пойдем, мы собираемся переезжать. Год мы упустили, сейчас должны взять репетитора, чтобы догнать программу, - заявил в конце программы пермяк.

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