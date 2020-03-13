2020-03-13T19:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что делать, если появились симптомы коронавируса

Виктор Правдин
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Врачи готовы оперативно выехать для оказания помощиВрачи готовы оперативно выехать для оказания помощиФото: Василий Вахрин
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- Если вдруг вы обнаружили у себя высокую температуру, затруднение дыхания, сильную слабость, заложенность носа, кашель, боль в мышцах - оставайтесь дома, незамедлительно позвоните по телефонам горячей линии по коронавирусу, - предупредили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Горячая линия Минздрава Пермского края с 8.00 до 20.00 часов: 8 (342) 258-07-87

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68

- К вам будет оперативно направлена бригада специалистов для выяснения вашего состояния, оказания необходимой помощи и принятия решения о необходимости госпитализации, - добавили в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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