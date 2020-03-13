В Прикамье расширен список стран, после которых жителям положен карантин
С 13 марта временно прекращено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, так как в этих странах неблагоприятная эпидемическая ситуация. Также с пятницы вводится запрет на выдачу виз в Италию. Исключения составляют деловые, гуманитарные и служебные визы.
Всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, придется отправиться на 2-недельный больничный. Ранее это относилось к поездкам в Китай, Южную Корею, Иран и Италию. Сейчас в этот список добавились Германия, Испания и Франция.
- По прибытию в регион из поездки в эти страны необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания, -рассказали в Минздраве Пермского края. - Во время вынужденного отсутствия на работе никто не потеряет заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям.
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11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)
Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный
Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU