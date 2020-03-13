Пермякам не придется менять транспортные карты
Арбитражный, а затем и апелляционный суд признал контракт с ЗАО «Золотая корона» недействительным. В мэрии сообщили, что решение суда практически никак не отразится на пермяках
- Деньги, которые были на картах, не исчезнут, - сообщила Людмила Гаджиева. - Оплата будет проходить, как и прежде. Сами карты также менять не надо.
У городской администрации еще есть возможность оспорить решение апелляционного суда, чем чиновники и собираются воспользоваться. .
Напомни, ранее мы писали о том, что в Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов. Изменения вступят в силу с 1 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU