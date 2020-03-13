Пермякам не придется менять транспортные карты

13 Март 2020 2020-03-13T10:53:42+03:00

Сами карты также менять не надо Фото: Василий Вахрин

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Арбитражный, а затем и апелляционный суд признал контракт с ЗАО «Золотая корона» недействительным. В мэрии сообщили, что решение суда практически никак не отразится на пермяках

- Деньги, которые были на картах, не исчезнут, - сообщила Людмила Гаджиева. - Оплата будет проходить, как и прежде. Сами карты также менять не надо.

У городской администрации еще есть возможность оспорить решение апелляционного суда, чем чиновники и собираются воспользоваться. .

Напомни, ранее мы писали о том, что в Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов. Изменения вступят в силу с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU