2020-03-13T10:53:42+03:00
Общество

Пермякам не придется менять транспортные карты

В администрации прокомментировали решение арбитражного суда
Поделиться:
Сами карты также менять не надоСами карты также менять не надоФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Арбитражный, а затем и апелляционный суд признал контракт с ЗАО «Золотая корона» недействительным. В мэрии сообщили, что решение суда практически никак не отразится на пермяках

- Деньги, которые были на картах, не исчезнут, - сообщила Людмила Гаджиева. - Оплата будет проходить, как и прежде. Сами карты также менять не надо.

У городской администрации еще есть возможность оспорить решение апелляционного суда, чем чиновники и собираются воспользоваться. .

Напомни, ранее мы писали о том, что в Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов. Изменения вступят в силу с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские полицейские задержали лахача, который сбил ребенка
В Перми с фасада многоквартирного дома стали выпадать кирпичи
В Прикамье следователи разыскивают мужчину, пропавшего 5 лет назад при странных обстоятельствах
Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост
В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую
Пермякам не придется менять транспортные карты
В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт
«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки
В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В Перми на пожаре погиб мужчина
В Перми определили проектировщика аквапарка
В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником