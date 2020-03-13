Действие транспортных карт в Перми может прекратиться
Контракт с ЗАО «Золотая корона» признан недействительным. Издание «Ъ-Прикамье» отмечают, что таковым договор признал пермский апелляционный суд.
По информации издания, пермский департамент транспорта, МКУ «Городское управление транспорта» и ООО «Прокарт» не смогли обжаловать решение суда о признание контракта с ЗАО «Золотая корона» недействительным. Компания должна была разработать ЕСОП.
Если контракт не будет восстановлен, сообщают в издании, развитие региона в сфере оказания транспортных услуг откатится назад на четыре года. Однако власти еще могут обжаловать решение в Арбитражном суде Уральского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU