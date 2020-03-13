Действие транспортных карт в Перми может прекратиться

13 Март 2020 2020-03-13T06:46:39+03:00

Однако власти еще могут обжаловать решение в Арбитражном суде Уральского округа. Фото: архив "КП"

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Контракт с ЗАО «Золотая корона» признан недействительным. Издание «Ъ-Прикамье» отмечают, что таковым договор признал пермский апелляционный суд.

По информации издания, пермский департамент транспорта, МКУ «Городское управление транспорта» и ООО «Прокарт» не смогли обжаловать решение суда о признание контракта с ЗАО «Золотая корона» недействительным. Компания должна была разработать ЕСОП.

Если контракт не будет восстановлен, сообщают в издании, развитие региона в сфере оказания транспортных услуг откатится назад на четыре года. Однако власти еще могут обжаловать решение в Арбитражном суде Уральского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU