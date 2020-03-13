В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов

13 Март 2020 2020-03-13T09:10:36+03:00

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В Перми с 1 апреля вступят в силу изменения, касающиеся городского общественного транспорта. Изменятся маршруты городских автобусов.

Так, автобус №6 с 1 апреля будет ходить до Перми-2. На автобусе №15 можно будет доехать до Центрального рынка.

Автобус №23 будет ходить от Голованово до Банной горы.

Маршрут автобуса № 18 сократят. Теперь на нем нельзя будет добраться до Садового. С 1 апреля конечной станет остановка «площадь Дружбы».

А автобус №55 отменят совсем.

Напомним, ранее мы писали о том, что действие транспортных карт в Перми может прекратиться

ИСТОЧНИК KP.RU