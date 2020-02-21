2020-02-21T14:04:09+03:00
Общество

Илью Кузьмина приговорили к трем годам колонии

Заседание прошло в пятницу, 21 февраля
Лилия Абибулаева
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Сторона обвинения требовала 4 года колонии. Фото: из соцсетей Ильи КузьминаСторона обвинения требовала 4 года колонии. Фото: из соцсетей Ильи Кузьмина
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Депутата Законодального собрания Илью Кузьмина отправили в колонию на три года. Об это сообщает пресс-служба Соликамского суда

По версии следствия, Илья Кузьмин для улучшения своего депутатского имиджа инсценировал покушение на самого себя. В результате его ложного доноса за решетку надолго мог отправиться житель Соликамска, которого заподозрили в совершении этого тяжкого преступления.

Напомним, в феврале прошлого года по соцсетям разошлась сенсационная новость: депутата Заксобрания расстреляли из дробовика в родном Соликамске. На своей странице в соцсети народный избранник опубликовал фотографию, где стоит в куртке, капюшон которой просто изрешечен крупной картечью.

Сторона обвинения требовала 4 года колонии, но 21 февраля суд приговорил депутата к трем годам заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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