В Соликамске по факту покушения на депутата-коммуниста возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-25T08:51:35+03:00

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Накануне вечером в Соликамске на ул. 20 лет Победы неизвестные обстреляли депутата Законодательного Собрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина. По словам 35-летнего народного избранника стреляли из обреза.

- У нас, похоже, 90-е годы возвращаются, - сообщил депутат. - Чудом остался жив. Было покушение на убийство. По мне произвели два выстрела из обреза. Если бы не споткнулся, то мне попали бы в затылок. Будем разбираться. Следователи возбудили уголовное дело.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают опытные следователи-криминалисты.

- Проводится дополнительный осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, - сообщили в краевом следственном комитете. - Допрашиваются свидетели, потерпевший, назначены необходимые экспертизы. Устанавливается личность подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

В Прикамье стреляли в депутата.видео: Илья Кузьмин

ИСТОЧНИК KP.RU