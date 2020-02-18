2020-02-18T13:28:03+03:00
Общество

Депутата Заксобрания Прикамья предлагают посадить на 4 года за имитацию покушения на самого себя

В Соликамске городском суде народного избранника судят за ложный донос[аудио] [видео]
Андрей МАТЛИН
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Тот самый пуховик. Фото: страница депутата ВКонтакте.Тот самый пуховик. Фото: страница депутата ВКонтакте.
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Надолго может отправиться за колючую проволоку депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин. На судебном процессе в Соликамске сторона обвинения предложила приговорить его к 4 годам лишения свободы. Максимальное наказание по статье, которую ему вменяют - о заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и искусственным созданием доказательств обвинения – 6 лет.

По версии следствия, Илья Кузьмин для улучшения своего депутатского имиджа инсценировал покушение на самого себя. В результате его ложного доноса за решетку надолго мог отправиться житель Соликамска, которого заподозрили в совершении этого тяжкого преступления.

Депутат ЗС, которого якобы хотели убить, прошел две проверки на полиграфе. Видео: youtube.com/watch?v=LyhJvXkV9Kg.

Напомним, в феврале прошлого года по соцсетям разошлась сенсационная новость: депутата Заксобрания расстреляли из дробовика в родном Соликамске. На своей странице в соцсети народный избранник опубликовал фотографию, где стоит в куртке, капюшон которой просто изрешечен крупной картечью.

Илья Кузьмин написал заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Вскоре задержали и подозреваемого: местного жителя Эдуарда Мельникова.

- Я чудом остался жив, - заявлял депутат и демонстрировал простреленный капюшон пуховика. - Преступник целился мне в голову.

- За что вы хотели убить моего единственного сына? Почему хотели оставить трех его детей сиротами?– этот пост в соцсетях мама депутата Ильи Кузьмина адресовала бывшей жене обвиняемого в покушении на ее сына.

Подозреваемого проверили на детекторе лжи. И у следователей появилась другая версия: о том, что покушение было инсценировано. Эдуарда Мельникова выпустили из СИЗО, а вместо него в изолятор временного содержания поместили Илью Кузьмина. Напрасно он пытался представить в качестве

Бывшая жена подозреваемого в покушении на депутата Кузьмина говорит, что покушение было инсценировкой

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Сейчас в Соликамском суде проходят прения. Илья Кузьмин по-прежнему отрицает свою вину и утверждает, что покушение было реальным и стреляли в него на самом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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