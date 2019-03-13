«Вы инсценировали покушение на вашу жизнь?». Депутат ЗС, которого якобы хотели убить, прошел две проверки на полиграфе

- За что вы хотели убить моего единственного сына? Почему хотели оставить трех его детей сиротами? Что он вам сделал? Прикинулась невинной и оболганной, а сама выманила его по телефону из дома в воскресенье вечером, чтобы твой муж его убил! – этот пост в соцсетях мама депутата Ильи Кузьмина адресовала бывшей жене обвиняемого в покушении на ее сына.

В ответ женщина заявила, что она просто в шоке от подобных слов:

- Вы хоть уточните, что сделала я или мой бывший муж?

Эту странную историю пермяки обсуждают уже третью неделю. Все случилось в Соликамске вечером 24 февраля. Как рассказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин, накануне ему позвонила незнакомая девушка и пригласила на деловую встречу.

- Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один, - сообщил парламентарий. - Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице.

По словам Кузьмина, преступник резко повернулся и дважды выстрелил в него из охотничьего обреза.

- Я чудом остался жив, - говорит депутат и демонстрирует капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. - Преступник целился мне в голову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день. Им оказался знакомый депутата, житель Соликамска Эдуард Мельников.

В отношении Эдуарда Мельникова следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Фото: ВК героя публикации

«Забрали паспорт и телефон»

Мужчина написал явку с повинной, а на допросе рассказал, что все это покушение – всего лишь инсценировка.

- Подозреваемый рассказал, что депутат сам обратился к нему и попросил инсценировать покушение, - рассказал наш источник в правоохранительных структурах. – Пояснил, что у него падают рейтинги, и лишний пиар ему не помешает.

Мельников утверждает, что стрелял из обреза в воздух. Но как же капюшон депутатской куртки оказался изрешеченный дробью?

- Подозреваемый предположил, что Кузьмин заранее его прострелил, а потом просто прицепил обратно, - пояснил наш источник.

Тем не менее, Мельникова арестовали на два месяца. И обжаловать свой арест в Пермском краевом суде он не смог.

- Мельникова задержали в 9 утра 25 февраля, - рассказал «КП» адвокат Валерий Лазарев. – У него забрали паспорт и телефон, ограничили его передвижения, а протокол о задержании составили только в 17.25. Арест состоялся еще через двое суток, то есть с момента задержания прошло больше 48 часов. Однако суд наши доводы не учел.

Мельников останется под стражей до 25 апреля.

- Как вы оказались замешаны в этой истории, - дозвонились мы до бывшей супруги Мельникова.

- Я много чего знаю, но сказать не могу - у меня подписка о неразглашении. Единственное, что могу сказать: слухи о том, что это преступление – постановка, они соответствуют действительности. Это была инсценировка. И сейчас мы ищем дополнительные доказательства невиновности Эдуарда. Тех, что есть, следствию недостаточно.

- Есть версия, что за эту инсценировку депутат должен был заплатить вашему мужу 200 тысяч рублей?

- Нет, это неправда.

«Хочу избежать упреков в мой адрес»

Бывшая жена подозреваемого в покушении на депутата Кузьмина говорит, что покушение было инсценировкой 00:00 00:00

Тем временем, сам Илья Кузьмин пытается всем доказать, что его действительно пытались убить. В социальных сетях он сообщил, что прошел уже две проверки на детекторе лжи:

- Я сделал это для того, чтобы избежать кривотолков о реальности или инсценировки покушения на себя. На прошлой неделе я прошел полиграф в Следственном комитете. Результат получу через десять дней. Чтобы убедить всех неверующих и избежать всевозможных упреков в мой адрес или в адрес следствия, решил обратиться к независимым экспертам из Перми. Как и обещал всем, обязательно обнародую результаты и того, и другого исследования.

Илья Кузьмин выложил видео, как он проходит полиграф.

- Что касается инсценировки на вашу жизнь, вы намерены отвечать правдиво? – спрашивает эксперт.

- Да!

- Вы инсценировали покушение на вашу жизнь?

- Нет!

- До выстрела вы лично общались с человеком, который в вас стрелял?

- Нет!

После того, как все вопросы были заданы, независимый эксперт сообщил на камеру, что поведение тестируемого адекватно, никаких противодействий не выявлено.