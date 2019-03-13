«Вы инсценировали покушение на вашу жизнь?». Депутат ЗС, которого якобы хотели убить, прошел две проверки на полиграфе
- За что вы хотели убить моего единственного сына? Почему хотели оставить трех его детей сиротами? Что он вам сделал? Прикинулась невинной и оболганной, а сама выманила его по телефону из дома в воскресенье вечером, чтобы твой муж его убил! – этот пост в соцсетях мама депутата Ильи Кузьмина адресовала бывшей жене обвиняемого в покушении на ее сына.
В ответ женщина заявила, что она просто в шоке от подобных слов:
- Вы хоть уточните, что сделала я или мой бывший муж?
Эту странную историю пермяки обсуждают уже третью неделю. Все случилось в Соликамске вечером 24 февраля. Как рассказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин, накануне ему позвонила незнакомая девушка и пригласила на деловую встречу.
- Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один, - сообщил парламентарий. - Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице.
По словам Кузьмина, преступник резко повернулся и дважды выстрелил в него из охотничьего обреза.
- Я чудом остался жив, - говорит депутат и демонстрирует капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. - Преступник целился мне в голову.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день. Им оказался знакомый депутата, житель Соликамска Эдуард Мельников.
В отношении Эдуарда Мельникова следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Фото: ВК героя публикации
«Забрали паспорт и телефон»
Мужчина написал явку с повинной, а на допросе рассказал, что все это покушение – всего лишь инсценировка.
- Подозреваемый рассказал, что депутат сам обратился к нему и попросил инсценировать покушение, - рассказал наш источник в правоохранительных структурах. – Пояснил, что у него падают рейтинги, и лишний пиар ему не помешает.
Мельников утверждает, что стрелял из обреза в воздух. Но как же капюшон депутатской куртки оказался изрешеченный дробью?
- Подозреваемый предположил, что Кузьмин заранее его прострелил, а потом просто прицепил обратно, - пояснил наш источник.
Тем не менее, Мельникова арестовали на два месяца. И обжаловать свой арест в Пермском краевом суде он не смог.
- Мельникова задержали в 9 утра 25 февраля, - рассказал «КП» адвокат Валерий Лазарев. – У него забрали паспорт и телефон, ограничили его передвижения, а протокол о задержании составили только в 17.25. Арест состоялся еще через двое суток, то есть с момента задержания прошло больше 48 часов. Однако суд наши доводы не учел.
Мельников останется под стражей до 25 апреля.
- Как вы оказались замешаны в этой истории, - дозвонились мы до бывшей супруги Мельникова.
- Я много чего знаю, но сказать не могу - у меня подписка о неразглашении. Единственное, что могу сказать: слухи о том, что это преступление – постановка, они соответствуют действительности. Это была инсценировка. И сейчас мы ищем дополнительные доказательства невиновности Эдуарда. Тех, что есть, следствию недостаточно.
- Есть версия, что за эту инсценировку депутат должен был заплатить вашему мужу 200 тысяч рублей?
- Нет, это неправда.
«Хочу избежать упреков в мой адрес»
Бывшая жена подозреваемого в покушении на депутата Кузьмина говорит, что покушение было инсценировкой
Тем временем, сам Илья Кузьмин пытается всем доказать, что его действительно пытались убить. В социальных сетях он сообщил, что прошел уже две проверки на детекторе лжи:
- Я сделал это для того, чтобы избежать кривотолков о реальности или инсценировки покушения на себя. На прошлой неделе я прошел полиграф в Следственном комитете. Результат получу через десять дней. Чтобы убедить всех неверующих и избежать всевозможных упреков в мой адрес или в адрес следствия, решил обратиться к независимым экспертам из Перми. Как и обещал всем, обязательно обнародую результаты и того, и другого исследования.
Илья Кузьмин выложил видео, как он проходит полиграф.
- Что касается инсценировки на вашу жизнь, вы намерены отвечать правдиво? – спрашивает эксперт.
- Да!
- Вы инсценировали покушение на вашу жизнь?
- Нет!
- До выстрела вы лично общались с человеком, который в вас стрелял?
- Нет!
После того, как все вопросы были заданы, независимый эксперт сообщил на камеру, что поведение тестируемого адекватно, никаких противодействий не выявлено.
Депутат ЗС, которого якобы хотели убить, прошел две проверки на полиграфе. Видео: youtube.com/watch?v=LyhJvXkV9Kg.
ИСТОЧНИК KP.RU