2020-02-20T14:08:59+03:00
Происшествия

Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми

Девочка находится в больнице
Лилия Абибулаева
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Следователи начали проверку по данному факту.Следователи начали проверку по данному факту.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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В среду, 19 февраля, в центре Перми произошло ЧП. На женщину и ее 7-летнюю внучку упала глыба льда с крыши дома.

Пенсионерка с внучкой шли вдоль дома 47 на улице Комсомольский проспект, когда глыба льда обрушилась на них. Девочку отправили в детскую краевую больницу, а ее бабушку - в МСЧ №9. Сегодня пенсионерку выписали.

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В Перми на бабушку и ребенка упала глыба льда
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Момент падения снега попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо.

Следователи начали проверку по данному факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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