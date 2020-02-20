Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:08:59+03:00

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В среду, 19 февраля, в центре Перми произошло ЧП. На женщину и ее 7-летнюю внучку упала глыба льда с крыши дома.

Пенсионерка с внучкой шли вдоль дома 47 на улице Комсомольский проспект, когда глыба льда обрушилась на них. Девочку отправили в детскую краевую больницу, а ее бабушку - в МСЧ №9. Сегодня пенсионерку выписали.

chp_59 В Перми на бабушку и ребенка упала глыба льда

Момент падения снега попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо.

Следователи начали проверку по данному факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU