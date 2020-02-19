2020-02-19T19:33:12+03:00
Происшествия

В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину

Их госпитализировали с травмами головы
Андрей МАТЛИН
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У пятиэтажки, с которой сошел снег, покатая крыша. Фото: 2ГИС.У пятиэтажки, с которой сошел снег, покатая крыша. Фото: 2ГИС.
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Сегодня днем снег, сошедший с покатой крыши пятиэтажки на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции, обрушился на проходивших мимо 67-летнюю пенсионерку и 7-летнюю девочку. Снежная глыба рухнула им прямо на голову, они получили черепно-мозговые травмы.

Подоспевшие медики скорой помощи увезли пострадавших в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину
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